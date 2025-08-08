ポンドが堅調、対円や対ユーロで本日高値を更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ポンドが堅調。ポンド円198.43付近に高値を更新。ユーロポンドは0.8661近辺に安値を更新。ポンドドルは総じてドル高のなかで1.3424-1.3453の狭いレンジ内で推移している。



昨日の英金融政策委員会（ＭＰＣ）では市場予想通り政策金利が２５ｂｐ引き下げられた。しかし、票割れが据え置き４、２５ｂｐ利下げ５と僅差だったことにポンド買い反応が広がった経緯がある。きょうもその流れが踏襲されている。



GBP/USD 1.3440 GBP/JPY 198.41 EUR/GBP 0.8661

