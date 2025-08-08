「NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” ONLINE LIVE」（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/08】グローバル・ボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）が8月21日、グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）メインホールにて、最終公演「NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”」を開催。この度、ドコモの映像配信サービスにおいて、同公演の生配信が行われることが発表された。

【写真】NEXZ、息ぴったりの片手パフォーマンス

◆NEXZ、ライブツアー最終公演の生配信決定


同公演は、“NEXZだけの旅”をコンセプトに掲げ、全国15都市18公演を巡るNEXZ初の全国ライブツアー。7月16日にリリースとされたJapan 2nd EP「One Bite」からの新曲なども含め、多彩な楽曲が披露されるライブツアーとなっている。生配信では、グランキューブ大阪の公演をオンラインで味わうことができる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】