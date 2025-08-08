アジア株 総じて下落、香港株は反落 アジア株 総じて下落、香港株は反落

東京時間17:48現在

香港ハンセン指数 24858.82（-222.81 -0.89%）

中国上海総合指数 3635.13（-4.54 -0.12%）

台湾加権指数 24021.26（+17.49 +0.07%）

韓国総合株価指数 3210.01（-17.67 -0.55%）

豪ＡＳＸ２００指数 8807.12（-24.26 -0.27%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80117.63（-505.63 -0.63%）



８日のアジア株は総じて下落。週末を控えて、利益確定の売りに押される市場が多かった。香港株は反落。不動産株やネット関連、金融株などが売られた。



上海総合指数は小反落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行、ソフトウエアメーカーの北京金山弁公軟件、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



香港ハンセン指数は反落。不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、不動産会社のミルバック・グループが買われる一方で、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、乳業メーカーのａ２ミルク、総合メディア企業のニューズ・コーポレーションが売られた。

