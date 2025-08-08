東京時間17:48現在
香港ハンセン指数　　 24858.82（-222.81　-0.89%）
中国上海総合指数　 3635.13（-4.54　-0.12%）
台湾加権指数　　　　 24021.26（+17.49　+0.07%）
韓国総合株価指数　 3210.01（-17.67　-0.55%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8807.12（-24.26　-0.27%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 80117.63（-505.63　-0.63%）

　８日のアジア株は総じて下落。週末を控えて、利益確定の売りに押される市場が多かった。香港株は反落。不動産株やネット関連、金融株などが売られた。
　　　
　上海総合指数は小反落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行、ソフトウエアメーカーの北京金山弁公軟件、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。
　　　
　香港ハンセン指数は反落。不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）が売られた。
　　　
　豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、不動産会社のミルバック・グループが買われる一方で、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、乳業メーカーのａ２ミルク、総合メディア企業のニューズ・コーポレーションが売られた。