ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊７９ｂｐと前日並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.653
フランス 3.318（+67）
イタリア 3.442（+79）
スペイン 3.223（+57）
オランダ 2.814（+16）
ギリシャ 3.305（+65）
ポルトガル 3.058（+41）
ベルギー 3.169（+52）
オーストリア 2.962（+31）
アイルランド 2.899（+25）
フィンランド 3.025（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
