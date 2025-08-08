ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６７、伊７９ｂｐと前日並み水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.653
フランス　　　3.318（+67）
イタリア　　　3.442（+79）
スペイン　　　3.223（+57）
オランダ　　　2.814（+16）
ギリシャ　　　3.305（+65）
ポルトガル　　　3.058（+41）
ベルギー　　　3.169（+52）
オーストリア　2.962（+31）
アイルランド　2.899（+25）
フィンランド　3.025（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）