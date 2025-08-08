乃木坂46川崎桜、オフショルワンピで美デコルテ輝く「透明感爆発」「お姫様みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/08】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が8日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂5期生、色白肌輝くオフショルワンピ姿
川崎は「＃さくのふく」と添え、私服姿の写真を投稿。アイスグレーのオフショルダーワンピースを纏い、美しいデコルテと透き通るような白い肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「天使」「可愛すぎる」「透明感爆発」「お姫様みたい」「似合いすぎてる」「私服のセンスが天才」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
