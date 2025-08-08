ご機嫌でいられる、お菓子のストック術／スズキさんと金曜の午後 vol.160【連載マンガ】
落ち込んだ日には、甘いものを頬張って元気をチャージするタイプのスズキさん。
そのため、お菓子を家にストックしているのですが、あるとつい手が伸びてしまい、肝心の“落ち込んだ時用”なのにすぐ空っぽになってしまうのが悩みなのだそう。
そんなスズキさんが見つけた、大切なお菓子を切らさず、気分の落ち込みまで減らせるという、一石二鳥の方法とは…？
落ち込む日がなくなったのはなぜ
甘いものがあれば、ご機嫌でいられるスズキさん、かわいいですね。
甘いもので気分転換している人は、ぜひ“ご機嫌の先取り習慣”を、試してみてはいかがでしょうか？
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
