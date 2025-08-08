スザンヌ、水着で息子たちとビーチへ 美スタイルに衝撃 与論島で解放感
タレントのスザンヌが8日までに、自身のインスタグラムを更新。水着で夏を満喫する様子を投稿し、ファンを喜ばせた。
【写真】スザンヌ、水着で美スタイル全開（4枚）
2015年に離婚し、地元・熊本へ移住したスザンヌ。その後は熊本での様子などを度々投稿し、その美しさが話題を呼んでいる。
今回は「与論旅を振り返りたいけど載せたい写真がありすぎて 見返してはニマニマしあわせ余韻感じてる。タイミング逃しそうだから、はやめにアップしちゃお」と、息子や友人たちと旅を満喫する様子を公開。ビーチで眩しいスタイルと笑顔を見せた。ファンからは「海も空も人もみんなキレイ」「めっちゃ楽しそう〜」などのコメントが寄せられている。
引用：「スザンヌ」インスタグラム（＠suzanneeee1028）
