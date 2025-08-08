ユージ、“愛車”にネット衝撃「最高」「カッコよすぎる」 高級モデル 内装もオシャレ
タレントのユージが8日、自身のインスタグラムを更新。愛車を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ユージ、愛車が「カッコよすぎる」「最高」 レストアしたバイクも（13枚）
“車好き”で知られ、SNSでは自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿していた。
今春には、自身のYouTubeにて2018年式の最終モデル「メルセデス・ベンツ Gクラス」W463型（G63 AMG）の納車を報告。今回は「My buddys」と、同車の写真を投稿。ファンからは「最高」「カッコよすぎる」などの声が寄せられた。
引用：「ユージ」インスタグラム（@yujigordon）
