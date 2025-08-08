群馬県明和町 川俣駅直結！HOTEL R9 Premium 川俣駅前
デベロップは、群馬県邑楽郡明和町に「HOTEL R9 Premium 川俣駅前」を2025年9月2日(火)に開業します。
施設場所 ： 群馬県邑楽郡明和町中谷115-1
オープン日 ： 2025年9月2日(火)
予約受付開始日時： 2025年8月6日(水)17:00
アクセス ： 【電車】東武伊勢崎線「川俣駅」西口より
徒歩1分(ペデストリアンデッキで直結)
【お車】東北自動車道「館林IC」より車で15分
構造規模 ： 鉄筋コンクリート造 地上5階
敷地面積 ： 2,909m2(880坪)
駐車場 ： あり(無料)
駐車台数 ： 93台
客室数 ： 121室
大浴場 ： 天然温泉「明和温泉 川俣の湯」
男女別 15:00〜24:00／翌6:30〜9:00
レストラン ： THE R9 DINING
朝食 6:30〜9:30(L.O 9:00)
ランチ 11:30〜14:00(L.O 13:30)
ティータイム 14:00〜16:00(L.O 15:30)
ディナー 17:00〜22:00(L.O 21:00)
フロア構成 ： 1階 レストラン、大浴場(天然温泉)、
リラクゼーションスペース
2階 フロント、ロビー、会議室、客室(カプセルルーム)
3階〜5階 客室(ホテル)
付帯施設 ： レストラン、大浴場、コインランドリー、ベンダー、会議室、他
開業に先立ち、2025年8月6日(水)より宿泊予約の受付を開始しました。
このホテルは、R9 HOTELS GROUPの最上級ブランド「HOTEL R9 Premium」シリーズの第2号店となります。
【ホテル概要】
●明和町の風景とともに過ごす、くつろぎの時間
「HOTEL R9 Premium 川俣駅前」は、「HOTEL R9 Premium」シリーズの第2号店として、群馬県邑楽郡明和町に誕生しました。
当ホテルは、全121室の客室に加え、温泉大浴場やレストランを併設しており、ビジネスやレジャーなど幅広いシーンで快適に利用いただける環境を用意しています。
「静かな景色に身をゆだねるような滞在」をコンセプトに、明和町の穏やかな景色と空気に癒されるひとときをお届けします。
まちの風景に溶け込むような外観、木のぬくもりとやわらかな光に包まれた客室、そして天然温泉。
ゆっくりと流れる時間の中で、訪れる人とまちの日常をつなぐ、静かであたたかな滞在を楽しめます。
●「川俣駅」直結！東毛、首都圏へ好アクセスのホテル
東武伊勢崎線「川俣駅」に直結し、東北自動車道「館林IC」より車で約15分と、電車、お車のどちらでもアクセスしやすい立地です。
明和町を拠点に、東毛エリアをはじめ、群馬県内の各地や埼玉方面への交通の利便性にも優れ、「東京駅」や「浅草駅」へは電車で約1時間半と、首都圏との行き来もスムーズです。
ホテル周辺には、「明和大輪東工業団地」をはじめ、工業団地が点在しており、ビジネスでの利用に最適。
また、「館林市 つつじが岡公園」や「あしかがフラワーパーク」「佐野プレミアム・アウトレット」など、人気スポットへのアクセスも良好なため、観光・レジャーの宿泊拠点としても活用できます。
まちの玄関口に寄り添う新たなランドマークとして、多くの方に親しまれるホテルを目指します。
【HOTEL R9 Premium 川俣駅前 特徴】
●天然温泉「明和温泉 川俣の湯」(1階)
1階に併設された「明和温泉 川俣の湯」は、無色透明のナトリウム塩化物温泉。
豊富なミネラルによる高い保温効果で、体の芯からじんわり温まり、心と体をやさしく癒してくれます。
湯に含まれる天然の保湿成分 メタケイ酸には、肌にうるおいを与え、しっとりと整える働きがあり、「美肌の湯」としても親しまれています。
関節リウマチや腰痛、神経痛、冷え性などの緩和にも効果が期待されており、日々の健康維持にもおすすめです。
男性浴場には高温ドライサウナも完備し、温泉とともに「ととのう」時間を楽しめます。
●ニーズに合わせて選べる8種類の客室(2階〜5階)
お客様それぞれの滞在スタイルに合わせてお選びいただけるよう、全8タイプの多彩な客室を用意しています。
水と緑が織りなす明和町の穏やかな景色や、地域の歴史・文化になじむよう、家具はナチュラルな色味と温かみのある素材を採用し、統一感のある空間に仕上げました。
ヘッドボードなど細部には間接照明を取り入れ、心身ともにくつろげる落ち着いた雰囲気を演出。
また、全室にシモンズ製ベッドを採用し、心地よい眠りをサポートします。
2階には、ビジネスや一人旅など、気軽な利用に適したカプセルルームを用意。
一室ごとに独立した構造でドアも備えており、プライベート空間がしっかりと保たれています。
室内には専用のデスクと椅子を備え、コンセントも完備。
パソコン作業など、デスクワークにも快適な環境です。
客室(カプセルルーム)
3階〜5階には、コンパクトな広さとリーズナブルな価格のダブルルーム、ツインルームをはじめ、よりゆとりのある設計のコンフォートタイプ、さらに室内に温泉を設えたスイートルームなど、7タイプの客室を配備。
冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機など充実した設備を備えており、連泊や長期滞在でも快適に利用できます。
客室(ダブルルーム(シャワーブース))
客室(コンフォートツインルーム)
最上位グレードのスイートルームは、100m2を超える広さに、リビング、ダイニング、2つのベッドルームを配した、ゆとりある間取りが魅力です。
広々としたダイニングテーブルには、各席に電源も完備しており、お食事のひとときはもちろん、パソコン作業や会議といったビジネスユースなど、多様なシーンで活用できます。
また、バスルームには、当ホテルの大浴場「明和温泉 川俣の湯」と同じ泉質の天然温泉を引いた専用の温泉風呂を設置。
静けさに包まれながら、心ゆくまで天然温泉をひとり占めする贅沢な時間を楽しめます。
客室(スイートルーム：ダイニング)
客室(スイートルーム：寝室)
客室(スイートルーム：バスルーム)
客室(スイートルーム：客室温泉)
【客室構成】
・スイートルーム…面積：124m2、ベッドサイズ：セミダブルベッド(W120×L195)4台、定員：4人、室数：1室
・スーペリアツインルーム…面積：43m2、ベッドサイズ：ダブルベッド(W140×L195)2台、定員：4人、室数：1室
・コンフォートツインルーム…面積：30m2、ベッドサイズ：セミダブルベッド(W120×L195)2台、定員：2人、室数：2室
・ツインルーム…面積：20m2、ベッドサイズ：セミダブルベッド(W120×L195)2台、定員：2人、室数：16室
・コンフォートダブルルーム…面積：20m2、ベッドサイズ：ダブルベッド(W140×L195)1台、定員：2人、室数：4室
・ダブルルーム…面積：14〜20m2、ベッドサイズ：ダブルベッド(W140×L195)1台、定員：2人、室数：46室
・ダブルルーム(シャワーブース)…面積：12〜20m2、ベッドサイズ：ダブルベッド(W140×L195)1台、定員：2人、室数：27室
・カプセルルーム ※男女別エリア…面積：6m2、ベッドサイズ：シングルベッド(W110×L195)1台、定員：1人、室数：24室
●レストラン「THE R9 DINING」(1階)
レストラン「THE R9 DINING」では、「フレンチをもっと身近に、ワインをもっと気軽に」をコンセプトに、旬の素材を活かした本格的なフレンチとイタリアンを提供します。
朝食はビュッフェ形式にて多彩なメニューを用意。
ランチタイムにはカジュアルに料理をお楽しみいただき、ディナータイムにはワインとともに本格フレンチコースを堪能できます。
ご宿泊のお客様はもちろん、地域の皆様にも利用いただけるレストランとして、ビジネスシーンから特別な日のお食事まで、さまざまなシーンに寄り添います。
THE R9 DINING 内装
●有事に備えるBCP対策ホテル
当ホテルは、BCP(事業継続計画)対策の一環として、災害時に避難者や帰宅困難者を受け入れるためのスペースや設備等を備えています。
館内には、防災備蓄品を保管する倉庫のほか、非常用発電設備や非常時の水源確保に対応した井戸等給水設備を整備しており、有事の際には地域の防災拠点としての活用も想定しています。
また、会議室も設けており、平時は会議や研修、ミーティングスペースとして、有事には一時的な避難場所や情報共有の場として利用できます。
2021年2月3日(水)には群馬県明和町と災害協定を締結しており、引き続き同町との連携を図り、地域の防災力向上に寄与するホテルを目指します。
大会議室
