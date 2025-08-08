¼¬ÅÄºÌ¼î¼ç±é¡ßÂ¼ÅÄº»Ìí¹á¸¶ºî¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¡¢¸ø³«Æü¤Ï11.28¤Ë¡¡²»³Ú¤òD.A.N.¤¬Ã´Åö
¡¡¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤¬¡¢11·î28Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢D.A.N.¡Ê¥À¥ó¡Ë¤¬¼çÂê²Î¤ª¤è¤Ó·àÃæ²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëD.A.N.
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÀîÂ¼À¿¤Î½é´ÆÆÄ¡¦½éµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ä¶¾¯»Ò²½¤ÎÀè¡¢¡ÖÀ¡×¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯À¤³¦¤Ç·ãÆ°¤¹¤ë¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»Ìò¤Ë¤Ï¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢±«²»¤ÎÉ×¡¦ºóÌò¤òúË½ÓÂÀÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÆÍ§¡¦¼ùÎ¤Ìò¤Ë¹±¾¾Í´Î¤¡¢Æ±µéÀ¸¡¦¿åÆâÌò¤Ë·ëÌÚÞæÀ±¡£¼ùÎ¤¤ÎÉ×¡¦¿å¿ÍÌò¤ËÉÙÅÄ·òÂÀÏº¡¢±«²»¤Î¸µÉ×¡¦Àµ¿®Ìò¤ËÀ¶¿å¾°Ìï¡¢Êì¡¦¼¶Ìò¤ÏÌ¸Åç¤ì¤¤¤«¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¾±º¤ê¤ç¤¦¡¢»³Ãæ¿ò¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¡¢´äÅÄÁÕ¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«Æü¤¬11·î28Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó´Û¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î12Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ê¤É¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢D.A.N.¡Ê¥À¥ó¡Ë¤¬¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ª¤è¤Ó·àÃæ²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£D.A.N.¤Ï¡¢Ý¯ÌÚÂç¸ç¡ÊG, Vo, Syn¡Ë¡¢»ÔÀî¿ÎÌé¡ÊB¡Ë¡¢Àî¾åµ±¡ÊDr¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢James Blake¤äThe xx¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢FUJI ROCK FESTIVAL¤Ë¤â3ÅÙ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥á¥í¥¦¤ò¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÄÉµá¤¹¤ëµ©Í¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¡¡2022Ç¯Ëö¤è¤ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¥Ð¥ó¥É·ëÀ®10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¤Æ§¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢D.A.N.¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤«¤ÄÍµ¡Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¡¢±ÔÍø¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ¾Çò¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢¡È¿·¾Ï¡É¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë³Ú¶Ê¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆâÂ¦¤«¤é³ÈÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ñ³¤¯¤âÈù¤«¤Ê¸÷¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿²Î»ì¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î±ü¹Ô¤¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·àÈ¼²»³Ú¤â¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËåÌÌ©¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¤È²»¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Êª¸ì¤ÎÆâÉô¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö²»¤È±ÇÁü¤Î·ë¾½¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËD.A.N.¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î10Ç¯¤Îµ°À×¤È¿·¾ÏÆÍÆþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µî¤ë8·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖMicrosound ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²Ã±ÆÈ¸ø±é¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò½éÈäÏª¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨D.A.N.¡¢ÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£D.A.N.
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢D.A.N.¤Ï¼çÂê²Î¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ
¡¡Èà¤é¤¬ÉÁ¤¯¸½Âå¢â¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂàÇÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÓÈ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÁö¤ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¡¢¶¦Í¤·¤¿´¶¾ð¤äÃÇÊÒ¤ò²»Áü²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¿¼¤¯¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£D.A.N.¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡È´¶¾ð¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¡¢À¤Ø¤Î¾×Æ°¡¢Â¸ºß¤ÎÑ³¤µ--¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò²»³Ú¤¬ÆâÊñ¤·¡¢±ÇÁü¤Ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬³ëÆ£¤·¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÍßË¾¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¡£¤½¤ì¤¬½ªËö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ëº¹¤¹°ì¶Ú¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëD.A.N.
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÀîÂ¼À¿¤Î½é´ÆÆÄ¡¦½éµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ä¶¾¯»Ò²½¤ÎÀè¡¢¡ÖÀ¡×¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯À¤³¦¤Ç·ãÆ°¤¹¤ë¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«Æü¤¬11·î28Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó´Û¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î12Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ê¤É¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢D.A.N.¡Ê¥À¥ó¡Ë¤¬¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ª¤è¤Ó·àÃæ²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£D.A.N.¤Ï¡¢Ý¯ÌÚÂç¸ç¡ÊG, Vo, Syn¡Ë¡¢»ÔÀî¿ÎÌé¡ÊB¡Ë¡¢Àî¾åµ±¡ÊDr¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢James Blake¤äThe xx¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢FUJI ROCK FESTIVAL¤Ë¤â3ÅÙ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥á¥í¥¦¤ò¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÄÉµá¤¹¤ëµ©Í¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£
¡¡2022Ç¯Ëö¤è¤ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¥Ð¥ó¥É·ëÀ®10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¤Æ§¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢D.A.N.¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤«¤ÄÍµ¡Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¡¢±ÔÍø¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ¾Çò¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢¡È¿·¾Ï¡É¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë³Ú¶Ê¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆâÂ¦¤«¤é³ÈÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ñ³¤¯¤âÈù¤«¤Ê¸÷¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿²Î»ì¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î±ü¹Ô¤¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·àÈ¼²»³Ú¤â¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËåÌÌ©¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¤È²»¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Êª¸ì¤ÎÆâÉô¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö²»¤È±ÇÁü¤Î·ë¾½¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËD.A.N.¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î10Ç¯¤Îµ°À×¤È¿·¾ÏÆÍÆþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µî¤ë8·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖMicrosound ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²Ã±ÆÈ¸ø±é¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò½éÈäÏª¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨D.A.N.¡¢ÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£D.A.N.
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢D.A.N.¤Ï¼çÂê²Î¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ
¡¡Èà¤é¤¬ÉÁ¤¯¸½Âå¢â¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂàÇÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÓÈ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÁö¤ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¡¢¶¦Í¤·¤¿´¶¾ð¤äÃÇÊÒ¤ò²»Áü²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¿¼¤¯¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£D.A.N.¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡È´¶¾ð¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¡¢À¤Ø¤Î¾×Æ°¡¢Â¸ºß¤ÎÑ³¤µ--¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò²»³Ú¤¬ÆâÊñ¤·¡¢±ÇÁü¤Ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬³ëÆ£¤·¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÍßË¾¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¡£¤½¤ì¤¬½ªËö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ëº¹¤¹°ì¶Ú¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£