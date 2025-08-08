『トーク★ハンサム』MCの寺西拓人

　timeleszの寺西拓人が人気芸人とタッグを組む新トークバラエティー番組『トーク★ハンサム』（日本テレビ系）が、8月15日24時30分より放送されることが決定した。

【写真】寺西拓人と番組を盛り上げるハンサム芸人とは？　『トーク★ハンサム』ロゴ

　本番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトークバラエティー。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫っていく。

　寺西とともに番組を盛り上げるハンサムな人気芸人は、番組公式SNSにて順次解禁される予定だ。

　『トーク★ハンサム』は、日本テレビ系にて8月15日24時30分放送。