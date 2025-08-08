アニメ『太陽よりも眩しい星』10.2スタート！ 第1弾PV＆新キャスト発表 OPテーマは秦基博
アニメ『太陽よりも眩しい星』が、TBS系にて10月2日23時56分より放送開始されることが決定。キービジュアル、第1弾PVが公開されたほか、追加キャストとして羊宮妃那、坂泰斗、田村睦心、逢坂良太の出演が発表された。OPテーマは秦基博が担当する。
【動画】秦基博が歌うOPテーマ「Stellar Days」が使用された第1弾PV
『俺物語!!』（作画：アルコ）、『高校デビュー』、『先生！』と多くの作品がメディアミックス化されている河原和音の最新作をアニメ化。原作漫画は「別冊マーガレット」（集英社）で連載中であり、コミックス累計300万部を突破している（2025年8月時点）。
平均より少し頑丈な女の子・岩田朔英と、か弱い男の子・神城光輝。小学生の頃、神城の笑顔にひとめぼれした朔英だったが、細くて小さかった神城は、中学生になると、爽やかイケメンに成長。遠い存在になってしまった。そんな中、中学最後の体育祭で一緒になり、心の奥にしまってきた初恋が動き出す。
どんなに遠くなっても、私の眩しい星はずっと君―。そんな、きらめく初恋ストーリーが描かれる。
キービジュアルは、朔英と神城を中央に、それぞれを演じるキャストと共に発表された小野寺翡翠、鮎川陽太、香川美織、井沢優心が横一列に並ぶデザイン。おのおのがポーズを取るなか、少し照れた表情を浮かべる朔英と神城が印象的なビジュアルとなっている。
第1弾PVは、朔英、神城らの高校生活が鮮明に描き出され、追加キャラクターたちの“声”も聞くことができる。また、映像後半には秦 基博が歌うオープニングテーマ「Stellar Days」が使用されており、新曲の一部を試聴することができる。
秦は「『太陽よりも眩しい星』という作品が持つ、溢れるほどの眩さとどこまでも澄み切った純粋さと揺れ動き震える戸惑いを表現できればと思い『Stellar Days』を作りました。ぜひ作品とともに楽曲もお楽しみください」とコメントしている。
また、追加キャストとして、小野寺翡翠役を羊宮妃那、鮎川陽太役を坂 泰斗、香川美織役を田村睦心、井沢優心役を逢坂良太が務めることも明らかに。各キャストからコメントも到着した。
アニメ『太陽よりも眩しい星』が、TBS系にて10月2日23時56分より放送開始（※放送日時は変更になる場合があり）。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
――演じるにあたっての意気込み
■小野寺翡翠役：羊宮妃那
翡翠ちゃんは、朔英ちゃんの恋を応援するシーンが多いのですが、そんなときお母さんのような人になりすぎないよう･･･と言いますか、包み込んであげる優しさも残しつつ、基本的には翡翠ちゃんも楽しんで応援したり、恋を見守るように意識していました。
■鮎川陽太役：坂泰斗
陽太を演じる際に意識していた事は、感じた事や思った事をそのまま素直に口にするという事でした。その理由は、口数が少なく物静かな陽太ですが、自分の軸をしっかりと持っていて発する言葉に裏表がなく、自分の意見をハッキリと言える人物だと感じたからです。また、小さな集落育ちという事で、他者との間に「あたりまえ」のズレがある事も一つの理由としてありました。
■香川美織役：田村睦心
ディレクションでよく言われていたのは「香川さんは武士みたいな感じで〜」っていう事でしたので、無骨で愛想があまり無くて、でもスジ通っていてかっこいい。というところを意識していました。あとたまにデレてくれるので、貴重なデレを無骨感残しつつやらせていただきました。めちゃくちゃ喋る人ではないのでたまに目立ってくれているといいな〜と思います！
■井沢優心役：逢坂良太
井沢は勉強ができるし頭はいいのですが、基本ノリがバカなので、だいぶ自由に演じさせていただきました。ただ、クラスメイトの反応が冷たくなる時もありますが、決して嫌われてはいないので、不快にならない、見ていてバカだなーこいつと笑って見られるような人物になればいいなと思い演じました。
