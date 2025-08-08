山田裕貴が「TVガイドdan」にて“役を生きる”をテーマに約6年間連載してきた『山田裕貴の怪人百面相』が、『怪人』という本として10月14日（火）に東京ニュース通信社から発売される。

【画像】山田裕貴の俳優としての『怪人』ぶり

『怪人』は、“役者”と“一人の人間”としての山田裕貴の二面性をテーマに構成されており、俳優としてさまざまな人生を生き続ける山田裕貴の本質を多角的に紐解くようなストーリー仕立てで展開。いろいろな人や職業、時には人ならざるものなどになりきる山田の芝居力は必見だ。撮り下ろしでは、素の山田裕貴を感じる写真を多数収録している。特に注目なのが、彼が長年熱望していた滝行ロケでのショット。自然に触れ、自身の中から生まれる表現を解放した写真たちが掲載される。

さらに、山田＆普段彼の活動を支えるスタッフたちとの座談会インタビューも。身近な人物たちから見た“山田裕貴”についてたっぷりと語ってもらった。発売記念イベントも開催される。

■山田裕貴コメント

作品を観てもらうことを一番にそんな存在になれるよういつも生きていますが皆さまに何か手元に持って置けるようなものないよな～と思い連載させてもらっていたものが一つ一つ積み重なってきたのでこれがまた皆さまに楽しんでもらうものの一つになればと思います「まとめ本出しませんか？」と声を掛けてくださらなかったらなかったかもしれないので東京ニュース通信社の皆さまには感謝感謝ですそして、いつも応援してくださる皆さまにはこのありがとうの一つを受け取ってもらえるとうれしいです

（文＝リアルサウンド ブック編集部）