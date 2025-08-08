あすから3日間限定で、マクドナルドのハッピーセットに「ポケモンカード」が登場します。過去には、転売目的とみられる大量購入も相次ぎましたが、今回は混乱を避けられるのでしょうか？

早朝、開店前のマクドナルドにできた行列。きょう始まったのが、ポケモンをテーマにしたハッピーセットです。ピカチュウやゼニガメなど9種類の玩具が手に入る今回のキャンペーン。人気となることが予想されますが、さらに拍車をかけそうなのが…

「ポケモンカードやってるから欲しい」

あすから3日間限定で「ポケモンカード」が配布されるんです。いまや“社会現象”にもなっている「ポケモンカード」。

記者（おととし）

「平日にもかかわらず、ものすごい数の人が並んでいます」

新作が出れば、開店前から600人の大行列！

人気は海を超え…

「（Q.なぜポケモンが好きなんですか？）昔からずっと私の“癒し”です。発売当初からカードを集めています」

去年9月にはアメリカ・NYのオークションで日本語のカードにおよそ5000万円の値が付きました。

あす、行列も予想されるポケモンカードとハッピーセットのコラボ。ハッピーセットをめぐっては…

「並んでも買えないんですか？」

今年5月、人気キャラクター「ちいかわ」のハッピーセットの販売をわずか1日で終了。転売目的とみられる買い占めが相次いだことなどが原因とみられます。

今回の「ポケモンカード」の転売は大丈夫なのか？日本マクドナルドは…

日本マクドナルド

「商品の転売または再販売や、食べきれない量のご注文はご遠慮ください」

などと呼びかけた上で、転売対策を強化。メルカリに、転売の可能性がある商品の情報や画像を提供するということです。また、購入を1人5セットまでに制限します。

あすからの3日間。“混乱”を防ぐことはできるのでしょうか？