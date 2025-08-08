患者さんの身体的負担を大幅に軽減し、早期回復に貢献！千葉西総合病院「ダビンチ5」

千葉西総合病院は、今回国内初となる最新鋭の手術支援ロボット「ダビンチ5(daVinci5)」を活用した心臓手術の実施に成功しました。

千葉西総合病院「ダビンチ5」

■手術概要と「ダビンチ5」の貢献

同院の心臓血管外科チームは、心臓血管外科主任部長 中村 喜次の執刀のもと、2025年7月22日に50代の男性に対し、ダビンチ5を用いた僧帽弁形成術を実施しました。

また、翌7月23日には70代の男性に対するダビンチ5を用いた大動脈弁置換術を実施しました。

いずれの手術も無事成功し、患者さんは術後順調に回復され、すでに退院されています。

■執刀医【心臓血管外科主任部長 中村 喜次医師】のコメント

「今回の成功は、心臓外科分野におけるロボット支援手術の新たな可能性を示すものです。

ダビンチ5の導入により、これまで以上に精密な手術が可能となり、力覚フィードバック機能がさらに安全な手術を可能とします。

これらの革新によって患者さんの早期社会復帰が期待できます。

今後も、この先進技術を積極的に活用し、心臓病で苦しむ多くの患者さんにとって、より良い選択肢を提供できるよう尽力していきます。

」

術中写真(執刀医)

■病院概要

名称 ：医療法人徳洲会 千葉西総合病院

所在地 ：千葉県松戸市金ケ作107-1

病院長 ：三角 和雄

診療科目：内科 循環器内科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺外科

整形外科 脳神経外科 形成外科 頭頸部外科ほか 全33診療科

病床数 ：680床

