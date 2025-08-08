◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 横浜―敦賀気比（８日・甲子園）

第３試合は横浜が４点をリードした４回無死一、二塁で雨のため中断した。

４回表の敦賀気比の攻撃中に雨が降り始めると、徐々に雨脚が強まり、４回裏の横浜の攻撃中の１７時１４分に中断。銀傘を雨がたたき、マウンドと本塁付近にはシートがかけられたが、内野はあっという間に水が浮き始め田んぼのようになった。

１７時３１分、白いスポンジを手にした阪神園芸の精鋭６人が登場すると、場内では拍手が巻き起こった。

１７時４４分、大会本部からは、この試合が続行される場合、５回終了時のグラウンド整備とクーリングタイムを実施しない旨、アナウンスがあった。

１７時５７分にマウンドにかけられていたシートが外されると、１８時３分には両校ナインがグラウンドへ戻りキャッチボール、アップで再開に備えた。三塁側の敦賀気比アルプス席からは「幸せなら手をたたこう」の合唱が起こり、スタンドではそれに合わせて手拍子が打ち鳴らされた。

田んぼのようになっていた内野部分は一塁、二塁、三塁、遊撃の守備位置に砂が入れられて一、三塁線にラインが引かれて準備万端。整備が終わるとスタンドから拍手が沸き起こった。１時間７分の中断の末、４回裏無死一、二塁で１８時２１分に合が再開され、外野の照明が点灯された。