気象台は、午後6時31分に、大雨警報（土砂災害）を阿久根市、出水市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・阿久根市、出水市に発表 8日18:31時点

薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■阿久根市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■出水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　8日夜遅く

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒

■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
　9日夕方にかけて警戒