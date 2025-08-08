【大雨警報】鹿児島県・阿久根市、出水市に発表 8日18:31時点
気象台は、午後6時31分に、大雨警報（土砂災害）を阿久根市、出水市に発表しました。
【大雨警報】鹿児島県・阿久根市、出水市に発表 8日18:31時点
薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■阿久根市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■出水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日夜遅く
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒