気象台は、午後6時31分に、大雨警報（土砂災害）を阿久根市、出水市に発表しました。

薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒



■鹿屋市

□大雨警報

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒



■阿久根市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒



■出水市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒





■垂水市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日夜遅く■日置市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■曽於市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■霧島市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■姶良市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■さつま町□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■湧水町□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒