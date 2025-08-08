◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）

巨人が初回に巨人が３点を先制した。

１死から佐々木俊輔外野手が中前打、泉口友汰内野手の一ゴロで佐々木が二塁封殺も、遊撃・京田陽太内野手が一塁へ悪送球。カメラマン席に入りテイクワンベースで泉口が二塁に進み２死二塁。ここで、キャベッジ外野手が詰まりながら左前に落ちる安打を放ち、二塁から泉口がかえり１点を先取した。

なおも２死一塁から甲斐拓也捕手も詰まりながら中前打で続き一、三塁。甲斐の二塁盗塁で二、三塁、スタメン出場の中山礼都内野手は四球を選び２死満塁となったところで、リチャード内野手が左前タイムリーを放ち、２点を追加。門脇誠内野手も左前打したが、二塁から本塁を狙った中山は左翼からの好返球でタッチアウトとなった。

先制タイムリーのキャベッジは「打ったのは真っすぐです。あたりは良くなかったが、いいところに飛んでくれました。打てた事を神に感謝します。まだまだ得点を重ねられるように頑張ります」とコメント。

２点適時打リチャードは「（中山）礼都が粘って四球を選んでくれたおかげで、狙い球も絞りやすかったので思い切っていけました。一球で仕留めることができてよかったです」と話した。