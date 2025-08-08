　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 167(　　 167)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　77(　　　77)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 526(　　 526)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　91(　　　91)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1238(　　1238)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1770(　　 822)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　13)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 268(　　 238)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 68000(　 29980)
　　　　　 　 　10月限　　　　　90(　　　26)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 646(　　 340)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 51061(　 24967)
　　　　　 　 　10月限　　　　 150(　　 112)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 261(　　 261)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5320(　　5320)
　　　　　 　 　10月限　　　　　61(　　　61)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 774(　　 774)
　　　　　 　 　12月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 25715(　 25715)
　　　　　 　 　10月限　　　　　15(　　　15)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース