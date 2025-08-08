主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 167( 167)
TOPIX先物 9月限 77( 77)
日経225ミニ 9月限 526( 526)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 91( 91)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 108( 108)
TOPIX先物 9月限 19( 19)
日経225ミニ 9月限 1238( 1238)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1770( 822)
12月限 19( 13)
TOPIX先物 9月限 268( 238)
日経225ミニ 9月限 68000( 29980)
10月限 90( 26)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 646( 340)
12月限 4( 2)
日経225ミニ 9月限 51061( 24967)
10月限 150( 112)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 261( 261)
12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 5320( 5320)
10月限 61( 61)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 774( 774)
12月限 46( 46)
TOPIX先物 9月限 26( 26)
日経225ミニ 9月限 25715( 25715)
10月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
