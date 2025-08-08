主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5003( 2080)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 4000( 2571)
日経225ミニ 9月限 10417( 8689)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1405( 1001)
TOPIX先物 9月限 395( 377)
日経225ミニ 9月限 2546( 2512)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 383( 355)
TOPIX先物 9月限 385( 346)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2748( 1840)
TOPIX先物 9月限 5418( 3062)
日経225ミニ 9月限 10761( 10761)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 680( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3042( 1422)
12月限 51( 39)
TOPIX先物 9月限 652( 570)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 9月限 106538( 46524)
10月限 1395( 1021)
11月限 23( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1257( 847)
12月限 75( 49)
日経225ミニ 9月限 62511( 30709)
10月限 276( 74)
11月限 15( 15)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 8)
日経225ミニ 9月限 5789( 5789)
10月限 84( 84)
11月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1277( 1277)
12月限 75( 75)
日経225ミニ 9月限 33151( 33151)
10月限 45( 45)
11月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
