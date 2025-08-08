　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5003(　　2080)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4000(　　2571)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 10417(　　8689)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1405(　　1001)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 395(　　 377)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2546(　　2512)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 383(　　 355)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 385(　　 346)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2748(　　1840)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5418(　　3062)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 10761(　 10761)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 680(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　46(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3042(　　1422)
　　　　　 　 　12月限　　　　　51(　　　39)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 652(　　 570)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 9月限　　　106538(　 46524)
　　　　　 　 　10月限　　　　1395(　　1021)
　　　　　 　 　11月限　　　　　23(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1257(　　 847)
　　　　　 　 　12月限　　　　　75(　　　49)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 62511(　 30709)
　　　　　 　 　10月限　　　　 276(　　　74)
　　　　　 　 　11月限　　　　　15(　　　15)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5789(　　5789)
　　　　　 　 　10月限　　　　　84(　　　84)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1277(　　1277)
　　　　　 　 　12月限　　　　　75(　　　75)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 33151(　 33151)
　　　　　 　 　10月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

