「将棋日本シリーズ ＪＴプロ公式戦」（以下、ＪＴ杯）二回戦第一局・静岡大会の前日記者会見が８日、ホテルグランヒルズ静岡で行われ、藤井聡太名人＝竜王、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝が意気込みを語った。

藤井名人はシードのため、二回戦からの登場。対戦相手の佐々木勇気八段には８年前、デビューからの連勝を「２９」で止められている。因縁の相手と注目の対局ということもあり、急きょ記者会見がセッティングされた。くしくも佐々木は７日に、藤井がタイトルを持つ竜王戦七番勝負の挑戦権を２年連続で獲得したばかり。藤井は「（佐々木は）挑戦権も取られて、今は充実しているのかなと思います。１０月に対局はしますが、まずは明日。全力を尽くして、その後に竜王戦への準備をしたいですね」と目の前の勝負に集中している様子だった。

ＪＴ杯は持ち時間が１０分。同じく早指しで行われる昨年９月の銀河戦では、藤井が勝利を収めている。藤井は「（佐々木は）早指しでは勢いのある手を指してくる印象です。そのあたりを意識しながら臨みたい」と対策を口にした。９日は公開対局で行われることから、静岡県内のファンが大勢詰めかけることが予想される。「多くの方々に見ていただける機会。期待に応えられるようにしたい」と３度目のＪＴ杯優勝へ、好発進を誓った。

佐々木八段（ＪＴ杯は初出場）「何百人、何千人の前で指すことはないので公開対局は不安でしたが、一回戦は集中して指せました。でも（対戦相手の）羽生九段が投了された時、ため息が聞こえたのは公開対局ならではですね（笑い）。藤井さんはもともと強いですが、最近はさらに安定した成績を残している。調子がいいのかな、と思います」