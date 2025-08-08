■堂本のソロ曲「The beginning of the world」振り付けをNOSUKEが担当

【写真・動画】堂本光一とNOSUKEツーショット／「The beginning of the world」オフショット／「The beginning of the world」MV

堂本光一が振付師NOSUKEとのツーショットを公開した。

堂本は9月10日にリリースするソロアルバム『RAISE』のリード曲「The beginning of the world」のMVを公開したばかり。

MV公開にあわせて、「The beginning of the world」MVの衣装姿の堂本と、振付を担当したNOSUKEが並んだ写真が公開されている。

堂本は

「彼とのクリエイティブな現場は新鮮で刺激的でした」

「『歌詞忘れてるようじゃ駄目か』って言ってるグループとの関わりが深いだけに

緩い私なんぞとやるのは気が引けたかもしれませんが笑

光一らしくもあり、ここから新たなものが生まれるというイメージを見事にMVに込めてくれました」

とコメントも添えており、NOSUKEがダンストレーナーとして出演していたオーディション番組『timelesz project（通称タイプロ）』で流行った言葉を引き合いに出しつつ、NOSUKEの印象を語っている。