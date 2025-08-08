　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8607(　　8438)
　　　　　 　 　12月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 14095(　 14095)
日経225ミニ　 　 9月限　　　154058(　154058)
　　　　　 　 　10月限　　　　 157(　　 157)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3450(　　3400)
　　　　　 　 　12月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7003(　　7003)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 80244(　 80244)
　　　　　 　 　10月限　　　　 304(　　 304)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 233(　　　94)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 172(　　 172)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 813(　　 811)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3569(　　1655)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1255(　　1241)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 487(　　 467)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1982(　　1982)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8635(　　8635)
　　　　　 　 　10月限　　　　　58(　　　58)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 898(　　 898)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 979(　　 961)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 663(　　 663)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2179(　　2179)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 15559(　 15559)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 9(　　　 9)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 144(　　 144)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 498(　　 498)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1510(　　 260)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 484(　　 484)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1189(　　1189)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 429(　　 429)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース