外国証券 先物取引高情報まとめ（8月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8607( 8438)
12月限 26( 26)
TOPIX先物 9月限 14095( 14095)
日経225ミニ 9月限 154058( 154058)
10月限 157( 157)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3450( 3400)
12月限 31( 31)
TOPIX先物 9月限 7003( 7003)
日経225ミニ 9月限 80244( 80244)
10月限 304( 304)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 233( 94)
TOPIX先物 9月限 172( 172)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 813( 811)
TOPIX先物 9月限 3569( 1655)
日経225ミニ 9月限 1255( 1241)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 487( 467)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1982( 1982)
日経225ミニ 9月限 8635( 8635)
10月限 58( 58)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 898( 898)
日経225ミニ 9月限 979( 961)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 663( 663)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 2179( 2179)
日経225ミニ 9月限 15559( 15559)
10月限 9( 9)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 144( 144)
TOPIX先物 9月限 498( 498)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1510( 260)
日経225ミニ 9月限 484( 484)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1189( 1189)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 429( 429)
日経225ミニ 10月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
