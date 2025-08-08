　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 34929(　 32566)
　　　　　 　 　12月限　　　　 164(　　　64)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 36528(　 34814)
日経225ミニ　 　 9月限　　　331135(　330979)
　　　　　 　 　10月限　　　　4726(　　4726)
　　　　　 　 　11月限　　　　　60(　　　60)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 20784(　 19507)
　　　　　 　 　12月限　　　　 448(　　 298)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 28711(　 28161)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 9月限　　　187475(　187475)
　　　　　 　 　10月限　　　　4509(　　4509)
　　　　　 　 　11月限　　　　 202(　　 202)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1206(　　 660)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2703(　　1653)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6288(　　6288)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7663(　　1474)
　　　　　 　 　12月限　　　　2750(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5731(　　3343)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4531(　　4483)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4926(　　2867)
　　　　　 　 　12月限　　　　 923(　　　23)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8795(　　7657)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 16253(　 16253)
　　　　　 　 　10月限　　　　 331(　　 331)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2172(　　1775)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4013(　　3933)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 10481(　 10481)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3327(　　3054)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5240(　　5228)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 39032(　 39032)
　　　　　 　 　10月限　　　　　14(　　　14)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 900(　　 900)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 892(　　 542)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1052(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5920(　　1874)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1858(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 836(　　 812)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1143(　　1143)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

