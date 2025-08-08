外国証券 先物取引高情報まとめ（8月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 34929( 32566)
12月限 164( 64)
TOPIX先物 9月限 36528( 34814)
日経225ミニ 9月限 331135( 330979)
10月限 4726( 4726)
11月限 60( 60)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20784( 19507)
12月限 448( 298)
TOPIX先物 9月限 28711( 28161)
12月限 14( 14)
日経225ミニ 9月限 187475( 187475)
10月限 4509( 4509)
11月限 202( 202)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1206( 660)
TOPIX先物 9月限 2703( 1653)
日経225ミニ 9月限 6288( 6288)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7663( 1474)
12月限 2750( 0)
TOPIX先物 9月限 5731( 3343)
日経225ミニ 9月限 4531( 4483)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4926( 2867)
12月限 923( 23)
TOPIX先物 9月限 8795( 7657)
日経225ミニ 9月限 16253( 16253)
10月限 331( 331)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2172( 1775)
TOPIX先物 9月限 4013( 3933)
日経225ミニ 9月限 10481( 10481)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3327( 3054)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 5240( 5228)
日経225ミニ 9月限 39032( 39032)
10月限 14( 14)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 900( 900)
TOPIX先物 9月限 892( 542)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1052( 0)
12月限 300( 0)
TOPIX先物 9月限 5920( 1874)
日経225ミニ 9月限 1858( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 836( 812)
TOPIX先物 9月限 1143( 1143)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 34929( 32566)
12月限 164( 64)
TOPIX先物 9月限 36528( 34814)
日経225ミニ 9月限 331135( 330979)
10月限 4726( 4726)
11月限 60( 60)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 20784( 19507)
12月限 448( 298)
TOPIX先物 9月限 28711( 28161)
12月限 14( 14)
日経225ミニ 9月限 187475( 187475)
10月限 4509( 4509)
11月限 202( 202)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1206( 660)
TOPIX先物 9月限 2703( 1653)
日経225ミニ 9月限 6288( 6288)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7663( 1474)
12月限 2750( 0)
TOPIX先物 9月限 5731( 3343)
日経225ミニ 9月限 4531( 4483)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4926( 2867)
12月限 923( 23)
TOPIX先物 9月限 8795( 7657)
日経225ミニ 9月限 16253( 16253)
10月限 331( 331)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2172( 1775)
TOPIX先物 9月限 4013( 3933)
日経225ミニ 9月限 10481( 10481)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3327( 3054)
12月限 8( 8)
TOPIX先物 9月限 5240( 5228)
日経225ミニ 9月限 39032( 39032)
10月限 14( 14)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 900( 900)
TOPIX先物 9月限 892( 542)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1052( 0)
12月限 300( 0)
TOPIX先物 9月限 5920( 1874)
日経225ミニ 9月限 1858( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 836( 812)
TOPIX先物 9月限 1143( 1143)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース