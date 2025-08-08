「日経225オプション」9月限プット手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 11( 3)
松井証券 3( 3)
◯4万1125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 8( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
