「日経225オプション」9月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
BNPパリバ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯4万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 488( 388)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
SBI証券 104( 56)
BNPパリバ証券 51( 51)
楽天証券 50( 50)
SMBC日興証券 40( 40)
モルガンMUFG証券 25( 25)
東海東京証券 20( 20)
ビーオブエー証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 14( 14)
インタラクティブ証券 11( 11)
松井証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
安藤証券 4( 4)
岡三証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 300( 0)
みずほ証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万1125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 156( 156)
UBS証券 100( 100)
モルガンMUFG証券 16( 16)
SBI証券 24( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
東海東京証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 352( 252)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
BNPパリバ証券 60( 60)
大和証券 150( 50)
ビーオブエー証券 130( 30)
楽天証券 28( 28)
JPモルガン証券 25( 25)
モルガンMUFG証券 25( 25)
シティグループ証券 20( 20)
SBI証券 26( 12)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
バークレイズ証券 304( 4)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
モルガンMUFG証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
