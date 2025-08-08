　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　35(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)


◯4万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　81(　　81)
シティグループ証券　　　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　27(　　27)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

