「日経225オプション」9月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 11( 9)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 35( 21)
楽天証券 17( 17)
BNPパリバ証券 13( 13)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯4万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
シティグループ証券 27( 27)
松井証券 27( 27)
SBI証券 42( 22)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万1750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
