　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1345(　 595)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 958(　 250)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　79(　　79)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 114(　　54)
ソシエテジェネラル証券　　　　　47(　　47)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　1020(　　20)
豊証券　　　　　　　　　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
アイザワ証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　1740(　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　 700(　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　 350(　　 0)


◯4万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 126(　 126)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 108(　 108)
野村証券　　　　　　　　　　　　49(　　49)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　16(　　 0)


◯4万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 286(　 280)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 247(　 247)
ソシエテジェネラル証券　　　　　83(　　83)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1664(　 614)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 250(　 250)
シティグループ証券　　　　　　 624(　 174)
ソシエテジェネラル証券　　　　 415(　 115)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　81(　　81)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　71(　　71)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　96(　　64)
楽天証券　　　　　　　　　　　　44(　　44)
JPモルガン証券　　　　　　　　 110(　　10)