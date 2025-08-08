「日経225オプション」9月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
SBI証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1345( 595)
モルガンMUFG証券 958( 250)
BNPパリバ証券 79( 79)
SBI証券 114( 54)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
楽天証券 25( 25)
JPモルガン証券 1020( 20)
豊証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 13( 13)
松井証券 9( 9)
アイザワ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 1740( 0)
ゴールドマン証券 700( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
大和証券 350( 0)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
BNPパリバ証券 108( 108)
野村証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 16( 0)
◯4万2250円コール
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 286( 280)
ABNクリアリン証券 247( 247)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
SBI証券 21( 19)
BNPパリバ証券 12( 12)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1664( 614)
モルガンMUFG証券 250( 250)
シティグループ証券 624( 174)
ソシエテジェネラル証券 415( 115)
三菱UFJeスマート 81( 81)
BNPパリバ証券 71( 71)
SBI証券 96( 64)
楽天証券 44( 44)
JPモルガン証券 110( 10)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 11( 11)
SBI証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1345( 595)
モルガンMUFG証券 958( 250)
BNPパリバ証券 79( 79)
SBI証券 114( 54)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
楽天証券 25( 25)
JPモルガン証券 1020( 20)
豊証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 13( 13)
松井証券 9( 9)
アイザワ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 1740( 0)
ゴールドマン証券 700( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
大和証券 350( 0)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
BNPパリバ証券 108( 108)
野村証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 16( 0)
◯4万2250円コール
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 286( 280)
ABNクリアリン証券 247( 247)
ソシエテジェネラル証券 83( 83)
SBI証券 21( 19)
BNPパリバ証券 12( 12)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1664( 614)
モルガンMUFG証券 250( 250)
シティグループ証券 624( 174)
ソシエテジェネラル証券 415( 115)
三菱UFJeスマート 81( 81)
BNPパリバ証券 71( 71)
SBI証券 96( 64)
楽天証券 44( 44)
JPモルガン証券 110( 10)