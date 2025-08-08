人気コスプレイヤー・えなこが8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。入浴を強く呼びかけたが、人気Vtuberがまさかの反論をした。

えなこは「夏なのでお風呂啓発ポスター作りました」とし自身が銭湯で入浴する写真が掲載されたポスターをアップ。「コミケで頒布するのでお風呂に入ってから来てね!」と呼びかけた。

ポスターには「おうちのお風呂 銭湯や温泉…様々な場所での入浴方法があります」とした上で「シャワーだけでもいい少し面倒な日もちょっと勇気を出してお風呂に、入ろう」という文章が。また「入らない理由を探さないで 入浴はあなたのために。そして、周りのために。正しい頻度の入浴が今、一人ひとりに求められています。疲れている時や面倒な時こそ、お風呂に入ってみよう」と啓発した。

これに、登録者数142万人を超える人気Vtuberラプラス・ダークネスが「えなこに風呂に入ろうって言われても 吾輩は、それでも、入らない」とまさかの反応。えなこが「家の中から外までポスター貼りに行くぞ」とジョークで応じると、ラプラスは「刃牙の家みたいになるやん……」と返していた。