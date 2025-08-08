『ボーダーランズ4』Switch2版、10月3日に発売決定 公式トレイラーが公開
『ボーダーランズ4』のNintendo Switch 2版が、10月3日に発売されることが決定。きょう8日より、順次パッケージ版の予約がスタートした。ダウンロード版の予約開始は後日詳細発表予定。公式トレイラーが公開された。
【画像】『ボーダーランズ4』Switch2版のジャケット
「ボーダーランズ」史上最も進化した待望の最新作。Nintendo Switch 2で発売されることによって、外出先でもプレイすることが可能となる。
開発を手掛けたGearboxの創設者兼社長、ランディ・ピッチフォード氏は「Gearboxチームを代表して、『ボーダーランズ4』を早期にNintendo Switch 2で届けられることを非常に嬉しく思います。Nintendo Switch 2の新機能により、これまでで最もスケールの大きい『ボーダーランズ』を、私たちが意図したとおりに、ファンや仲間と一緒に、撃って拾って楽しむことができます」とコメントを寄せた。
Nintendo Switch 2版の主な特徴として、オンライン協力プレイ、ローカルプレイ、ゲームチャットなどをサポートし、ボタン一つで友人や家族とつながることができる。
新たに拾った武器を披露したり、ボス攻略のアドバイスをもらったりする際に、ゲーム画面を共有しながらチャットしたり、USB-C対応カメラを接続して友人の顔を見ながらプレイすることも可能。
『ボーダーランズ4』では、オンライン協力プレイをこれまで以上に簡単に実現するために新たなパーティシステムが搭載されている。モードを切り替えてもパーティが維持され、プレイヤーごとに独立した戦利品、レベルの自動調整、難易度設定などで誰でも快適にゲームプレイを一緒に楽しめる。
また、Joy-Con 2のマウス機能により、プレイヤーは俊敏な動作と精密な照準で敵を一網打尽にすることができる。さらに、バーチャルゲームカードの機能によってデジタルライブラリの柔軟性が向上し、同じニンテンドーアカウントに紐づくシステム間での切り替えや、ファミリーグループへの貸し出しも可能となる。
予約コンテンツ「ギラギラグローリーパック」は、ヴォルト・ハンタースキン1種類、武器スキン1種類、ECHO-4ドローンスキン1種類が付く。
■通常版
9460円（税込）パッケージ版／デジタル版
・ゲーム本編
■デラックス・エディション
1万3860円（税込） デジタル版のみ
・ゲーム本編
・怒りのファイアーホーク武器スキン
・お尋ね者パックバンドル
- 特別なエリア、新しいミッション、固有のボスが登場する4つの発売後DLCパック
- 固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード
- 新しい武器と装備
- ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ
- 新しいカスタマイズを備えた4つの新しいビークル
■超デラックス・エディション
1万6500円(税込) デジタル版のみ
・ゲーム本編
・怒りのファイアーホーク武器スキン
・お尋ね者パックバンドル
- 特別なエリア、新しいミッション、固有のボスを含む4つの発売後DLCパック
- 固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード
- 新しい武器と装備
- ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ
- 新しいカスタマイズを備えた4つの新しいビークル
・ヴォルト・ハンターパック
- 新しいヴォルト・ハンター 、ストーリーおよびサイド・ミッションを含む2つのストーリーパック
- 新しい2つのマップエリア
- 新しい武器と装備
- ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ
- ECHO-4の新しいカスタマイズ
・華麗なオーダーパック
- ヴォルト・ハンタースキン 4種類
- ヴォルト・ハンターの頭部 4種類
- ヴォルト・ハンターのボディ 4種類
