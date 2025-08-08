「阪神−ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）

「ＴＩＧＥＲＳ Ｂ−ＬＵＣＫ ＤＹＮＡＭＩＴＥ ＳＥＲＩＥＳ（タイガースブラックダイナマイトシリーズ）２０２５」のシリーズ開幕（こけら落とし）を飾る特別演出として、試合前に書道家・青柳美扇氏（３５）による書道パフォーマンスが行われた。

グラウンドに置かれた黒のボードに金色の文字で力強く記されたのは「黒虎」の２文字。球場でのパフォーマンスは初めてだといい、大阪出身の青柳氏は「地元・大阪でこのような大きな球場でパフォーマンスをさせていただいて、めっちゃうれしいです。いつもテレビで見ているので。（球場が）こんなに大きいんだっていうのもすごい感じましたし。観客の方の声援もすごく心が温かくなりました」と笑顔を見せた。

「虎」の文字ははね上がるように記し、「阪神さん、今年強いですから、その強さと、この力強く登っていかれるのを表現しました」と説明した。

続けて、「地元が大阪なので、ちっちゃい時からずっと見ていましたし、大好き」と阪神愛を語り、「（藤川）球児さんがすごい大好きで」と藤川監督ファンであることも告白。「優勝してほしいなと思っています」とエールを送った。