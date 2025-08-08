“手嶌治虫”眞栄田郷敦が『あんぱん』に登場！北村匠海＆高橋文哉との3SHOTに「胸熱」「朝から眼福」の声

8月8日、2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の公式Instagramが更新。北村匠海と高橋文哉、眞栄田郷敦のオフショットが公開され、反響を呼んでいる。

【写真】“手嶌治虫”眞栄田郷敦と北村匠海＆高橋文哉の同世代3SHOT公開

同アカウントは、「本日初登場した、手嶌治虫を演じる #眞栄田郷敦 さん」「同世代でそれぞれ共演経験のあるみなさん。」「すてきなオフショットをいただきました」とコメント。

同時に、柳井嵩役の北村と、嵩の同級生・辛島健太郎役の高橋が、嵩が嫉妬している天才漫画家・手嶌治虫役の眞栄田を挟んだ笑顔の3SHOTを公開した。

この投稿に対し、コメント欄には、「皆さん格好いいです！」「ポーズ決まってますね」「お顔が綺麗」「なかなかない三人」「貴重」「この3ショットは胸熱」「爽やかトリオ」「朝から眼福です」などの反響が寄せられている。

現在放送中の『あんぱん』は、“アンパンマン”を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描いた愛と勇気の物語となっている。