【恐怖】吊り橋のワイヤー切れて観光客落下し5人死亡24人けが…防げた？去年もワイヤー切断　中国

河原にうずくまる人々。

中国で、つり橋から観光客が落下する事故が発生し、多くの死傷者が出ています。

川の上に架けられたつり橋。

その下には、倒れた人を心配そうに見守る人々が。

手当てしたり、倒れた人を運んだりする様子が確認できます。

つり橋には人の姿が。

橋に設置されたロープにしがみついているように見えます。

よく見ると、橋は大きく傾いていました。

映像には「私たちはさっき落ちちゃったの！この橋は断裂したのよ」「全身がぬれたよ」「そこの川で誰かが流されたと思うわ」という音声も記録されていました。

中国新疆ウイグル自治区イリ州で6日に撮影された映像。

現場は雪山や森林、草原の景色が有名な観光地で、当時多くの観光客が訪れ、つり橋を利用していたといいます。

しかし突然、つり橋が傾き、当時橋にいた人々が河原に落下したのです。

現地にいた人が口にした、つり橋の断裂。

この事故で5人が死亡、24人が負傷しました。

楽しい観光が突然、大惨事に。

事故はなぜ起きたのでしょうか。

中国メディアによると、つり橋のワイヤの一部が切れて橋が傾き、渡っていた観光客らが落下したということです。

さらに、新たな事実も。

中国メディアはこのつり橋について、「2024年6月にもワイヤーが切れて橋が傾いたことがあり、安全性に問題があった」と報じており、「日常的に点検していれば今回の事故は防げたかもしれない」としています。

事故を受け政府当局は、負傷者の救護や事故調査などの対応や再発防止を徹底するよう指示しています。