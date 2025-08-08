演歌歌手田川寿美（49）が8日、都内で、ファンクラブ会員向けのランチショー「田川寿美ファンクラブリクエストランチショー2025」を行った。

同イベントは毎年恒例で夏に開催し、今年で4回目。ファンクラブメンバーに楽曲の人気投票を募り、そのリクエストを参考にセットリストを決定。ファンならではのコアな楽曲が投票されることが多い。

客席からの「寿美ちゃ〜ん」コールに「こんにちは〜！」と元気よく登場。芝桜柄の着物に、桔梗（ききょう）柄の薄水色の帯を合わせた。「ご好評いただいて、今回から2公演ということで、早い時間から外で待ってくださっている方、大丈夫でした？」とファンを気遣った。

今年初めて、熱中症になったことを告白。「家でエアコンもつけていたし、水分もとっていた」というが、「身体が熱を持っているなという感じで病院行ったら、熱中症と胃腸炎ということでした。お薬もらって、一日で回復したんですが、びっくり」と明かした。

最新曲「悲しいめぐり逢い」以外は1部と2部でセットリストを変え、ともに10曲づつを披露。北は福島、南は熊本から集まった昼夜約100人のファンを喜ばせた。

「今回、2回のステージということで、皆さんにリクエストいただいたことで、当時を思い出すきっかけをいただいたり、これからももっともっといろんな曲を歌っていきたいという気持ちになりました」でイベントを締めた。