ZEROBASEONE¡¦¥ê¥Ã¥¡¼¡¢¿Íµ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÃæ¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHAPSODE¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§
ZEROBASEONE¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Ã¥¡¼¡¢"2¼¡¸µÂÎ·¿"¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±
¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHAPSODE¡×¤Ï8·î8Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·À½ÉÊ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë±ÇÁü¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¤Î¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥ê¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¸«»ö¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¾Ã²½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ã¥¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤µ¤ì¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¼¡¡¹¤Èµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ·÷¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ²Ú·÷»Ô¾ì¤Þ¤Ç¾¸°®¤·¡¢µÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥ê¥Ã¥¡¼¤Îº£¸å¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëZEROBASEONE¤Ï¡¢9·î1Æü18»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Èà¤é¤Î²»³ÚÅªÊâ¤ß¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âµ±¤«¤·¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë