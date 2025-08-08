恋のスパイスに♡ 彼氏のことを「程よく嫉妬」させる方法

「もしかして、彼も私のこと気になってる……？」そんな予感がしたとき、言葉よりも早く心の動きを教えてくれるのが“視線”です。視線には感情があらわれやすく、気づけば見つめていた…なんて行動には、無意識の好意が隠れていることも。今回は、気になる男子の“視線”から読み取れる、脈ありサインを体験談やインタビューをもとにご紹介します♡

ふと目があう回数が多い

なんとなく視線を感じて振り返ったら目があった、そんな経験、ありませんか？ 気になる相手を無意識に目で追ってしまうのは、よくある恋の初期サインかもしれません。 1日に何度も目があう、会話中以外でも視線を感じる…そんなときは、彼があなたを気にしている証拠。 特に彼がすぐに視線をそらすようなら、照れている可能性も。 意識しているからこそ、自然体でいられないはず♡

話しているときにしっかり目を見てくる

会話中、彼があなたの目をまっすぐ見て話してくるなら、それは「あなたに興味があります」という気持ちの表れです。 ただ話を聞くだけではなく、表情やリアクションを見ようとするのは、相手との距離を縮めたいという無意識の欲求からくる行動でしょう。 彼の目にやさしさや笑顔があふれているようなら、好意を持って接してくれている可能性が高いです。 「この子のことをもっと知りたい」そんな思いが視線に込められているかもしれません。

あなたの行動を“遠くからでも”見ている

教室やバイト先など、離れた場所からでも目があうことが多いなら、それは彼があなたを自然と目で追っている証拠。 たとえば、あなたが友だちと話しているときや、ちょっとした移動のときに視線を感じるのは、「気になっているからこそ注目してしまう」サイン。 だれかと楽しそうにしている姿にヤキモチをやいていたり、なにをしているのか気になって見てしまう…そんな【遠くからの視線】こそ、最も無防備な脈ありサインかもしれません。 いかがでしたか？ 今回は、「気になる男子の【脈ありサイン】」についてご紹介しました。 視線はとても正直で、好きな人を自然と追ってしまうもの。 もし彼の視線に何度も気づくようなら、それは恋のスタートの合図かもしれません。 勇気を出して、あなたからも笑顔で応えてみてくださいね♡

