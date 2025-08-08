女優希島あいり（３６）が７日放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告」に出演。１２年活動してレジェンド女優となった業界から引退することを語った。

当初はモデル、グラドルとして活動したが「恵比寿マスカッツ」のオーディションに合格したことをきっかけに、「１８０度人生を変えて違う自分に出会いたい」と２４歳で業界デビューを決めたという。

デビュー時に両親に伝えたのかと聞かれると「言えなくて、作品が出た時にすぐにばれてしまって、お父さんが一番、大激怒」と明かした。

父とは「１２年間、ちゃんとお話できてない」と明かし、名倉潤が「ええーっ！？話してないの？」と声を上げた。

実家には「帰れないですね。帰ろうと思っても、会いたくない、話せないというのが」と語り、名倉が「お父さんも迷ってると思う」と語った。

希島は「お父さんに認めてほしくて、ＣＤ出したり、ラジオやったり挑戦してきたんですけど、それも認めてくれなくて」と話し、名倉が「応援はしたいけどタイミングがなかったんやろうな」と語った。

希島は、最後の作品が出た後に「直接会いに行って、自分の口から伝えないと思っています」と語った。