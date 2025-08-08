イオンリテールは、MVNOサービス「イオンモバイル」で60歳以上を対象に提供中ｎ「やさしいプラン」の最大通信速度（ダウンロード）を、現在の500kbpsから2倍の1Mbpsに高速化する。

利用者側での申し込み手続きなどは不要で、2025年9月下旬より自動的に最大速度アップの対象となる。追加料金などは発生しない。対象となるのはデータ容量が月間1GB以上のプランで、「やさしいプランmini.」は最大速度アップの対象外となる。

最大速度を高速化する理由は、インターネットやオンラインサービスの普及で高速通信が推奨される機会が増えたことに加え、スマートフォンの操作に慣れた利用者から通信速度改善の要望が増えたためだという。

スマートフォンへのマイナンバーカード登録サポート

本州と四国の「イオン」および「イオンスタイル」の携帯電話取扱店で、店舗スタッフによるスマホレッスンのサービスメニューとして、「スマホ用電子証明書搭載サービス」を9月以降に追加する。料金は、スマホレッスンの標準料金として15分間で1100円。

マイナンバーカードの登録では、秘匿性の高い情報を取り扱うため、店舗スタッフが登録を代行せず、利用者自身が操作方法を学ぶ機会とする。