ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」専属モデルなどで活躍し、二児の母でもあるモデルの西山茉希が３日までに自身のＳＮＳを更新。まさかの悲劇を報告した。

インスタグラムに「潰れないように一番上にした卵パックが、自転車のカゴの中から滑り落ちてゆく景色に差し出す手が間に合わなかった。。。」とつづり、パック内で割れた卵の写真をアップ。なんと１０個入りのうちの６つも割れてしまっていた。

しかし…「久々なこのミス。 不幸中の幸いはパック内の出来事なこと。 姉妹好物な納豆オムレツに変身させました。 たっぷり卵のとろーんオムレツになれました。」とつづり、割れてしまった卵は無事に調理することが出来たという。

また「自転車片手に落ちた卵パックを呆然と眺めた数秒。 『大丈夫ですか？』 『割れちゃいました？。。。ね』と、声をかけてくださった通りすがりのママさん。 『。。。割れすぎてますね。』と、声に出させてもらえたことでなんだか救われました。 優しい一声、ありがとうございました」と周囲の優しさに感謝した。

この投稿にファンからは「そんなときもある！！おいしく変身できたらラッキー」「たまごを滑らせて割っちゃうところに親近感」「チャリでもバイクでも車でも割った事あります」「車の後部座席から滑り落ちたことあります〜」「オレも昨日やったった！」「割れすぎてますねって笑」「卵は一番下に入れるのが良きですよ」といった声が寄せられている。