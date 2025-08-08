山形県勢懇話会の例会が8日山形市で開かれ、関西学院大学教授の渋谷和久さんが、政府のアメリカ・トランプ政権との関税交渉について認識を示しました。



アメリカのトランプ政権が日本を含む各国からの輸入品に課す相互関税について、政府は交渉の結果、一律で15パーセントの関税となることで7月、アメリカと合意したと説明しています。しかし、トランプ政権側の発表では、関税がこれまでより15％上乗せされる内容で、日本時間の7日、新たな相互関税が発動されました。日本側とアメリカ側の認識の違いが表面化しています。

講演で渋谷さんは、内閣官房の事務方トップとして、2019年に第一次トランプ政権と交渉にあたった経験を話しました。





関西学院大学 教授 渋谷和久さん「今合意文書がないともめていますが、2019年当時、我々はまず交渉を始める前に日本の条件を相手に認めさせる。それをトランプ大統領もサインする文書で明確にする」また、渋谷さんは、現在のトランプ政権が「アメリカに対して黒字をもっている国は、アメリカを搾取している」と考えていることを紹介しました。関西学院大学 教授 渋谷和久さん「石破総理がWIN-WINと言うが、その発想はトランプ大統領にはない。日本が負けたという形じゃないと合意しない」渋谷さんは今後の日本の交渉の進め方について「ベストを求めず早期に合意するべき」と述べました。