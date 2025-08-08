橋本マナミ、“ダンディな紳士”と2ショット SNS反響「41歳でこの美貌？」「こんな若い41歳はいません」 “グラビア復帰”熱望の声も
タレントの橋本マナミ（41）が8日、自身のインスタグラムを更新。41回目の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「41歳でこの美貌？」橋本マナミ、“ダンディな紳士”と2ショット
橋本は「本日8月8日で41歳になりました」と報告。「「年齢はわざわざ出さなくてもいいかなぁという年になってくるけど、、、」と言いつつ、「がしかし！！41歳の初日にお仕事ご一緒させていただいたのは高田純次さん」とし「純次さんは78歳 とてもダンディで若々しくて面白くてとっても素敵です♪私もこんな歳のとり方したいな」と憧れの“先輩”に出会ったことを報告した。
橋本は「最近、肩の力が抜けたのか色々なことが力みすぎず楽しく取り組めるようになってきました」と近況を明かしつつ、「まだまだやりたいことたくさん！これからも精進していきます」と意気込んだ。
この投稿に「41歳でこの美貌？ 美しさの塊りです」「こんな若い41歳はいませんよ 可愛いくて美人でセクシーで 今日の優しい笑顔も素敵です」「おめでとうございます！昔と同じように色んなお仕事をこなしているマナミさんはすごいと思います！是非グラビアも復活してしてくださいね！」など、さまざまな声が寄せられている。
