山形市山寺の紅葉川で8月3日、友人と川遊びをしていた18歳の男性が死亡した事故を踏まえ、警察と消防、それに学校関係者らが8

日、現場の状況を点検し、安全対策について協議しました。



山形警察署鈴木昌人地域課長「ここが発見現場。一番深いところでおよそ3メートルある場所」



事故現場となった山形市山寺の紅葉川です。

8月3日の午後1時半ごろ、仙台市に住む18歳の男子専門学校生が、川の中に沈んでいるのが見つかり、その後、死亡が確認されたものです。死因は、溺死でした。





中川悠アナウンサー「私が今いる場所は水深がくるぶし程度ですが男性が発見された場所は水深が3メートル近い」男性が発見されたのは、JR面白山高原駅から10分ほど山道を下った「くじら岩」とよばれる岩のある場所です。警察のこれまでの調べによりますと当時、男性は友人2人と沢を登ったり川の中を泳いだりしながら川遊びをしていました。発見時の服装は軽装で、サンダルを履いていたとみられています。山形市によりますと「くじら岩」周辺はトレッキングのコースとなっていますが、現場の紅葉川で泳ぐことは想定しておらず、付近の住民も川遊びをすることはなかったといいます。中川アナ「助けを求めようとスマホを開いてみても電波はあまり届いていない」山形警察署鈴木昌人地域課長「電波の入りづらいところで救助は呼びづらい場所。非常に危ない場所だと思う」警察が呼びかける川遊びをする場合の注意点は次の3点です。1つ目はライフジャケットや浮き輪など事故防止の道具を着用すること。2つ目は助けを求めやすい場所かどうか確認すること。3つ目は川底が削れて急に深くなる場所に注意することです。山形警察署鈴木昌人地域課長「助けを求めやすいところ。携帯電話の通じやすいところか確認しながら遊んでほしい。特に人が行かないところは危ないから人が行かないと考えていただき、人がいるところで安全な遊び方をしてほしい」今回の事故を踏まえ、警察と消防、それに学校関係者らが8日、現場の状況を点検し、安全対策などを協議しました。既に現場近くのトレッキングコースには注意喚起の看板が設置されています。