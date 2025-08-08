鶴岡市で6日、農作業中の女性がクマに襲われたメロン畑付近に捕獲用のワナが仕掛けられました。これまでのところクマの捕獲には至っていません。



鶴岡市辻興屋のメロン畑では6日午前、市内に住む81歳の女性が体長およそ80センチのクマに襲われました。

警察の調べによりますと女性は右足の太ももの裏を引っかかれて軽いけがをし、クマは女性を襲った後、畑から逃げ去り、行方がわかっていません。

鶴岡市は人的被害が出たことを受け、7日午後、現場のメロン畑付近にハチミツが入った箱罠を1つ設置しました。猟友会がクマがわなにかかっているか見回りを行い、これまでのところクマの捕獲には至っていません。

女性が襲われた畑の周辺にはメロン畑が点在していて鶴岡市では生産者に注意を呼びかけるとともにクマのエサとなる収穫期を終えた畑に実を残さずに取り除くことを呼びかけています。

県内ではことしクマによる人的被害が4件起きています。県は8月31日までをクマ出没警報の期間とし、早朝や夜間はクマと出くわす可能性が高まるとして、外出する際の注意を呼びかけています。

