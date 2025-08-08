¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¹Ô¡¡ºÌ¿§¤ä¹¹ð¤Ê¤·¡¢°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶Å´Æ»
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÇÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëË¶¶Å´Æ»¤Ï9Æü¤«¤é¡¢ºÌ¿§¤ä¹¹ð·Ç¼¨¤¬¤Ê¤¤³¥°ì¿§¤Î¼ÖÎ¾¡Ö782¹æ¡½GRAY¡Ê¥°¥ì¥¤¡Ë¡½¡×¤òÁö¤é¤»¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼ÖÎ¾¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´16Î¾¤ò±¿¹Ô¤·¡¢14Î¾¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¹ð¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë»Ü¤µ¤ì¡¢2Î¾¤ÏÇò¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Ê¤É¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£782¹æ¤Ï¹¹ð°Ü¹Ô´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È²¼ÃÏ¤Î¤Þ¤ÞÌµÁõ¾þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤ò·è¤á¤¿¡£±ØÁ°¡½ÀÖ´ä¸ý¡¦±¿Æ°¸ø±àÁ°´Ö¤ò·ë¤Ö»ÔÆâÀþ¤ò1ÆüÌó15±ýÉü¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡25Æü°Ê¹ß¤Ï´ë¶È¹¹ð¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢³¥¿§¼ÖÎ¾¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»ÔÆâÀþ¤Ïº£Ç¯¡¢³«¶È¤«¤é100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£