俳優の新木優子さんが自身のインスタグラムを更新。撮影現場のオフショット動画を公開しました。



【写真を見る】【 新木優子 】白いレースから水玉ミニスカートまで…多彩な衣装で魅せるオフショット動画を公開





動画では、新木さんが、さまざまな衣装に身を包む姿が映し出されています。白いレースのフード付きトップスと黒いスカートの組み合わせでは、腰に手を当てたポーズを披露。白いレースの帽子をかぶった姿も印象的です。







また、ピンク色のトップスにピンクのスカートというへそ出し姿で、メガネを頭にかけ指で髪の毛を引っ張っているポーズも投稿。







場面は変わり、ツインテールヘアスタイルで薄い黄色のレースのキャミソールを着た新木さんが、白いソファに横たわるシーンも。肩にはテニスラケットのイラストがプリントされたトレーナーを羽織っています。







さらに、白い水玉模様のミニスカートと白いポンポン飾りが特徴的な青いトップスを着た姿も公開。透明感のあるベージュのソファに座り、髪を触りながらカメラを見つめる表情には、柔らかさが漂います。







この投稿に、「流石、モデルさん、いろいろな表情、素敵です」「『かわいいぃ』しか出てこない」「新木さん、とても衣装似合っていて、可愛い」「ヤバい めちゃめちゃ可愛い」「優子ちゃんセクシーです」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】