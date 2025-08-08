俳優の橋本マナミさんが自身のインスタグラムで、41歳の誕生日を迎えたことを報告しています。



【写真を見る】【 橋本マナミ 】41歳の誕生日に高田純次さんと共演「私もこんな歳のとり方したい」



橋本さんは「本日8月8日で41歳になりました」と報告。「年齢はわざわざ出さなくてもいいかなぁという年になってくるけど、、、」とテキストしていたものの、「41歳の初日にお仕事ご一緒させていただいたのは高田純次さん」と、ツーショット写真を投稿しています。







写真では、肩までの白のドレープを着た橋本さんと、ブルーのシャツを着こなして指をアロハサインにしている高田純次さんが、微笑みながら収まっています。

橋本さんは「純次さんは78歳」「とてもダンディで若々しくて面白くてとっても素敵です」と高田さんへのリスペクトを表現し「私もこんな歳のとり方したいな。」と希望をにじませています。







橋本さんは「最近、肩の力が抜けたのか」「色々なことが力みすぎず楽しく取り組めるようになってきました」「まだまだやりたいことたくさん！」と抱負を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】