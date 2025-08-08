³Ê°Â¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÍÌ¾¾ÆÆù¥Á¥§ー¥ó¤¬¡ØÆù¤ÎÄ¾Çä½ê¡Ù¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ìº£¤äÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¿Ê²½¤Ë¼¡¤°¿Ê²½¡É
¡¡°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¾ÆÆù¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤¢¤ß¤ä¤Äâ¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤ªÆù¤Î¹©¾ìÄ¾Çä»Ô¡×¤¬º£¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè½µ¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä´õ¾¯Éô°Ì¤ò¥¹ー¥Ñー¤è¤ê¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£²ÈÄí¸þ¤±¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¼«²ÈÀ½¾ÆÆÚ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´¶ËþºÜ¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎÌ£¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¡Ä½µËö¤À¤±±Ä¶È¤Î¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤Î¹©¾ìÄ¾Çä»Ô
¡¡°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î¡Ö¤¢¤ß¤ä¤Äâ¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤ªÆù¤Î¹©¾ìÄ¾Çä»Ô¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹õÌÓÏÂµí »Í¼ïÀ¹¤ê¡ÊÆÃÁª¥«¥ë¥Ó¡¦¾å¥Ï¥é¥ß¤Ê¤É¡Ë¡×(1680±ß)¤ä¡¢¹ñ»ºµí¤Î´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¥ß¥¹¥¸¥¹¥Æー¥¡×(100¥°¥é¥à537±ß)¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñ»º ÆÚÀÚ¤êÍî¤È¤·¡×(100¥°¥é¥à85±ß)¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î¤ªÆù¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤ÇÇã¤¦¤è¤êÌó3～4³ä°Â¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µí¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÚ¤ä·Ü¤Ê¤É¡¢Æù¤Î¼ïÎà¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¡ÊÂ¾¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡Ë¤³¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö°Â¤¤¤·¡¢¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤ÎµíÆù¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡×
Ä¾Çä½ê¤Î¤¹¤°¸þ¤«¤¤¤Ë¤ÏËÜ¼Ò¤ÈÀºÆù¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¤¢¤ß¤ä¤Äâ¡×81Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à¥°¥ëー¥×137Å¹ÊÞ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ëÆù¤ò²Ã¹©¡£ÂçÎÌÀ¸»º¤Ê¤¬¤é¤âÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢1Æü10¥È¥ó¤Ë¤Î¤Ü¤ëÆù¤òÉô°Ì¤´¤È¤Ë¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾Çä½ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÆù¤Ï¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹ÍÑ¤È¤ÏÀÚ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¡×¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤â²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢Å¹ÊÞÍÑ¤è¤ê¤âÇö¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È²ÈÄí¤Ç¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ£¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö»Ò¶¡¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ³ú¤àÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÚ¥Ð¥é¤¬Çö¤¯¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¡×
¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Æù¤Ï¹©¾ì¤«¤é±¿¤Ð¤ì¡¢3Ê¬¤Û¤É¤ÇÄ¾Çä»Ô¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£²ÈÄí¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¡Ä¥³¥í¥Ê²á¤ÇÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¡¡Ä¾Çä»Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡ÖÃÏ°è¤Ë²¿¤«¹×¸¥¤ò¡£1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë1½µ´ÖÊ¬¤ÎÎÌ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡×
³°¿©¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¹þ¤àÃæ¡¢ÃÏ°è¤Î²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤ÏÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÄ¾Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¾ï¤Ë¿·Á¯¤¬¥Æー¥Þ¡£²Á³Ê¡¢ÎÌ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤È¤Ã¤Æ¸«Ä¾¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤â²Á³Ê¤äÎÌ¡¢ÆâÍÆ¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Î·Á¤Ë¿Ê²½¡£º£¤Ç¤Ï¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î¥¹ー¥Ñー¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¢£¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¿©Íß¤½¤½¤ë¡ÄÂç¿Íµ¤¤Î¼«²ÈÀ½¾ÆÆÚ¤âÅÐ¾ì
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¾Çä»Ô¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«²ÈÀ½ ¾ÆÆÚ¡ÊÆÚ¸ª¥íー¥¹»ÈÍÑ¡Ë¡×(100¥°¥é¥à303±ß)¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¡ÊÅ¹¤Ë¡ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¹á¤ê¤¬¡£¿©Íß¤ï¤¤¤Æ¹ØÇã°ÕÍß¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Æù¤Î²Ã¹©ÃÊ³¬¤Ç½Ð¤ëµí»é¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÌµÎÁ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡É¤âÄó¶¡¡£Ëè½µ20¥¥í°Ê¾å¤ÎÆÚ¥Ð¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤«¤é¤âÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¤ªÆù¤Î¤ªÆÀ´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«²ÈÀ½¾ÆÆÚ¤äÌµÎÁ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ê¤É¡È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¡É¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤ß¤âËþºÜ¡£¤¢¤ß¤ä¤Äâ¤ÎÄ¾Çä»Ô¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀºÆùÈÎÇä½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë½µËö¸ÂÄê¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î22ÆüÊüÁ÷