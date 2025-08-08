＜中先代の乱＞と書いて何と読む？ヒントは北条時行が起こした乱で…難読漢字で日本史を学ぼう

留まることなく流れ、現代の私達へとつながる日本史。

＜按察使＞と書いて何と読む？ヒントはかつて存在した官職のことで…

その間に起こった日本を変えた激変、事件、事変に制度、そして地名に加えて、活躍した武将、悲劇の人物…。

あらゆるものが”漢字”で表記されています。しかし、中にはスラスラと読めない、いわゆる難読漢字で記されているものも。

そこで本企画では難読漢字によるキーワードを厳選。読み方の紹介とともに、その意味をあらためて解説します。

さあ、あなたも難読漢字で日本史を学ぼう！



「中先代の乱」読み方は…

「中先代の乱」

いったい何と読むでしょうか？

果たして正解は…

正解は…

正解は「なかせんだいのらん」でした。

ーーーーーー

中先代の乱（なかせんだいのらん）は、建武2年（1335年）7月、北条高時（鎌倉幕府第14代執権）の遺児北条時行が、御内人の諏訪頼重らに擁立され、鎌倉幕府再興のため挙兵した反乱。

北条時行は10歳以下の幼年であったが足利直義を破り、鎌倉奪還に成功した。先代（北条氏）と後代（足利氏）との間にあって、一時的に鎌倉を支配したことから中先代の乱と呼ばれている。また、鎌倉支配が20日余りしか続かなかったことから、廿日先代（はつかせんだい）の異名もある。

ーーーーーー

皆さんは正確に読めましたか？ では次回もお楽しみに。

