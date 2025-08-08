¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×60ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡ÖÇ¯Îð¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¶á±Æ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö°ì²ó¤ê¼ã¤¯¤ß¤¨¤ë¡×¡¡59ºÐ¸µ½÷Í¥¤È¤Î¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤âÏÃÂê
¡Ö60ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤¬ÏÃÂê
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¡£¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÎÉ¤·¤Ã¤Ý¤¤¡¢¡¢¡¢·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¥Ì¥ó³èÍ§Ã£¡£¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï°ì½ï¡£¥»¥ì¥ÖÆ»¤È¤±¤â¤ÎÆ»¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡£åºÎï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ²È¡£Èþ¤ÎÅ·²¼ÌµÁÐ¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÅíÈþÂå»Ò¡£7·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸µ½÷Í¥¤Ç¼Â¶È²È¤Î·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó(59)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂçÅíÈþÂå»Ò¤µ¤óÇ¯Îð¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö´ÔÎñ¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÂçÅí¤µ¤ó60ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤À¤Ê¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö2¿Í¤È¤â°ì²ó¤ê¼ã¤¯¤ß¤¨¤ë¡×¡ÖÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤â½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤â¤ªÈ©¤¬åºÎï¤ÇÈþ¿Í»ÐËå¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£