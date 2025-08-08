¶²ÉÝ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¹¥É¾¤Ë¤Ä¤²ñ´ü±äÄ¹¤¬·èÄê¡ª¡¡9¡¥15¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ø
¡¡Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÇÌó10Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¡Ø¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ØÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂç¿¹»þÀ¸¤Ë¤è¤ë¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤¬¡¢8·î31¡ÊÆü¡Ë¤Ç½ªÎ»Í½Äê¤À¤Ã¤¿²ñ´ü¤ò9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë»ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¡¡ÏÃÂê¤Î¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô8ËüËç¤òÆÍÇË
¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÈBEAM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡É¤Ç¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤Ï¡¢¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£
¡¡7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³«Ëë¸å¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤Ï8ËüËç¤òÆÍÇË¡£¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢º£²ó¤Î²ñ´ü±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤È¤ªËß´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÆü»þ»ØÄê·ô¡×¤È¡¢Æü»þ»ØÄê·ô¤ÎÀßÄêÆü°Ê³°¤ÎÆüÄø¤Ç´ü´ÖÆâÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö´ü´ÖÍ¸ú·ô¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£ËèÆü11»þ00Ê¬¡Á20»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
